Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
21.02.20 10:14

"Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн.

"Надія вмирає останньою", - Путін про можливість домовитися із Зеленським про поліпшення відносин України та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Росії повідомив ТАСС у межах проєкту "20 запитань Володимиру Путіну".

Відповідаючи на запитання про те, чи є ймовірність, що він (президент РФ. - Ред.) може домовитися і прийти до миру з українським лідером Володимиром Зеленським, Путін сказав, що надія на встановлення хороших взаємин з українським політиком є.

"Надія вмирає останньою", - констатував президент РФ.

Путін зазначив, що після повернення з нормандського саміту в Парижі Зеленський почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди.

"Це викликає запитання", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін завжди з великою повагою ставився до українців, але, на жаль, взаємності не чуємо, - Пєсков

Резюмуючи, Путін констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін утримуваними особами та з газових питань.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, свідчить про необхідність внесення змін до мінські угоди, які, за його словами, вичерпали себе.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100