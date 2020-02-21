Поліція відпустила 23 затриманих мітингувальників у Нових Санжарах, - МВС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Поліція Полтавської області повідомляє, що вчора, 20 лютого, 24 найбільш агресивні особи були затримані і доставлені в територіальні відділи Нацполіції. Всі особи ідентифіковані на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще один під вартою за статтею 208 КК", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому порядку і охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих співмешканців. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.

Читайте також: Інформаційне поле на темі коронавірусу будуть розгойдувати, щоб продовжувати паніку, - Гончарук

Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з громадянами в санаторії. Всі, хто прибув вчора з Китаю, в тому числі і медики, перебувають в обсервації.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.