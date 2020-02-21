До Портнова є запитання, скажімо так, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

Венедіктова запевнила, що поки що не знайома з ексзаступником глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрієм Портновим: "Але запитання є, скажімо так".

"З боку Андрія Портнова нічого немає абсолютно. Я знаю, що в телеграм-каналі він уже анонсував зустріч із керівництвом. Але поки ніяких таких спроб не було. І виходячи з того, що у нас дуже багато заяв зареєстровано саме Портновим, причому з резонансних справ, я думаю, що ми з ним обов'язково побачимось", - пояснила Венедіктова.

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З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.