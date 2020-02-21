Мерія Дніпра і Філатов подають позов на пресслужбу СБУ щодо захисту ділової репутації

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на пресконференції заявили його адвокати.

Йдеться про інформацію, поширену пресслужбою СБУ в Дніпропетровській області про те, що мерія Дніпра привласнила 25 млн грн.

Адвокат Олексій Шевчук зазначив, що мерія до цього в принципі не причетна, оскільки закупівлі в цій справі здійснював окремий департамент, який є окремою юридичною особою.

За його словами, пресслужба СБУ сформувала позицію, яка не відповідає дійсності, і поширила її на своєму сайті.

Справа стосувалася обшуків на приватних підприємствах, що фігурують у держзакупівлях, проте свої зобов'язання перед державою вони виконали.

Адвокат Іван Салій наголосив, що таким чином СБУ дестабілізує ситуацію в регіоні, формуючи недовіру до влади, а також підставляючи голову служби Івана Баканова.

Шевчук зазначив, що в джерелах, що поширилия повідомлення СБУ, тільки два були засобами масової інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах Дніпра, - Філатов

"Решта - це були невідомі інтернет-портали для того, щоб сформувати в пошукових системах масив інформаційних меседжів про те, що в Дніпропетровському регіоні хтось щось розкрадає", - розповів адвокат.

Він повідомив, що сьогодні адвокати звернулися до цих ресурсів із проханням надати право на репліку.

Адвокатка Інна Тецька повідомила, що вже замовлено проведення лінгвістичної експертизи щодо того, де і як сформовано фактологічні твердження, щоб у подальшому встановити шкоду репутації органам самоврядування та особисто меру. Збиток буде встановлено в грошовому еквіваленті.

Зі свого боку адвокатка Інна Бєлова наголосила, що відповідальність має нести СБУ, оскільки її сайт є джерелом офіційної інформації.

Нагадаємо, СБУ підозрює чиновників міськради Дніпра в розкраданні грошей під час ремонту шкіл і дитсадків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Дніпра Філатов і керівник "Південмашу" Войт звернулися до парламенту з проханням виділити підприємству 210 млн грн