"Вкотре видав тези кремлівської пропаганди. Пздц ... Невже зовсім без принципів людина?", - блогер Наумович щодо допису Ківи про Майдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив блогер Сергій Наумович.

"Ілля вкотре видав тези кремлівської пропаганди і приурочив це до чергової річниці. Такий собі плювок на могили загиблих активістів, плювок на сім'ї загиблих. Пздц ... Невже зовсім без принципів людина?" - йдеться в повідомленні.

Напередодні Дня Героїв Небесної сотні нардеп опублікував у телеграмі пост, в якому зажадав "захистити права і відновити добре слово про тих офіцерів, які віддали тоді свої життя, зазнали поранення і шкоду своєму здоров'ю в той час, як жменька негідників здійснювала кривавий переворот влади, результатом чого і стала 6-річна війна".

"Тобто він вважає, що: вбивці з "Беркута" - постраждалі, повалення диктатури Януковича - "кривавий переворот", у війні та окупації наших територій винна не Росія, а сама Україна і учасники Євромайдану. "Жменькою негідників", які вчинили "кривавий переворот" він назвав активістів і лідерів, комендантів Майдану - Парубія, Яценюка і т.д., серед яких, нагадаю, наставник Ківи у великій політиці Аваков. Забавно, правда?", - зазначає Наумович.

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Водночас Наумович нагадав, що сам Ківа в 2014 році називав себе учасником Євромайдану, публікував численні фотографії в Балаклаві, а після революції і багато в чому завдяки їй отримав досить високу посаду в державі і навіть зробив політичну кар'єру. "Знову перемикаю ТВ-канали і знову натикаюся на коментар Ківи, який раптом став ненавидіти "переворот" шестирічної давності, - пише блогер. - Здавалося б, просто уникай теми подій лютого 2014 року і хоча б в ці чорні дні не спекулюй на болю, який ніколи зникне".