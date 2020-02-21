У нову структуру ДБР автоматом переведуть тільки слідчих: всі, хто претендують на керівні посади, мають пройти конкурсний добір, - Венедіктова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила т.в.о. голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедіктова.

"Зараз підписана нова організаційна структура (ДБР. - Ред.), будуть нові конкурси. Я вважаю, що нові конкурси нам покажуть, хто у нас буде керівником структурних підрозділів. Ми переведемо тільки слідчих автоматом. Всі, хто буде претендувати на керівні посади, мають пройти конкурсний добір", - розповіла т.в.о. голови ДБР.

"Реакцію на роботу людей буде видно по тому, хто буде в новій організаційній структурі. Ви все зрозумієте. Знову-таки, це будуть конкурси. Все це буде відверто, прозоро і так далі. У нас є заслуховування, підведення підсумків. У нас є нормальна конструктивна робота. Ніяких публічних порок не чекайте. Якщо мені потрібно щось сказати людині, роблю це прямо, це відбувається в цьому кабінеті. Коли тут щось "прорве", я думаю, мій рейтинг в певних колах виросте. Дізнаються, як професорка може ще цікаво висловлюватися", - додала вона.

Читайте також: Ми не можемо грати в кота й мишки, як останні кілька президентів, бути як попередники і папєрєднікі, - Венедіктова

"Конкурс (на посади заступників. - Ред.) тривав 3 тижні. Паралельно відбувався перехід до нас з Офісу генпрокурора слідчих у справах Майдану. Перейшла тільки половина із заявлених людей. Я теж переглядала поліграф, розмовляла з ними. Я не перевела всіх. Перейшла приблизно половина", - зазначила Венедіктова, акцентувавши, що "Управління у справах Майдану буде підпорядковано безпосередньо директору".

"У нас нова організаційна структура і ми будемо відбирати начальників, заступників головного слідчого управління, головного оперативного управління, головного оперативно-технічного управління. Заступники - це заступники. Керівники головних управлінь - це будуть керівники головних управлінь. Нам потрібні люди. Нам потрібна нова кров. Я вам хочу сказати, що це будуть конкурси дуже швидкі. Я почула рекомендації від КМЄС, і вони будуть трохи довше, ніж три тижні, але затягувати не будемо", - розповіла т.в.о. голови ДБР.

З повним текстом інтерв'ю т.в.о. голови ДБР Ірини Венедіктової: "У мене тато хотів хлопчика. Тому я завжди чиню по-пацанськи" можна ознайомитися тут.