Міністерство економіки перегляне макроекономічний прогноз і внесе зміни до Держбюджету, - Гончарук

Про це він сказав прем'єр-міністр Олександр Гончарук під час звіту уряду в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Зараз, звичайно, його (макроекономічний прогноз. - Ред.) потрібно переглядати. Міністерство економіки вже над цим працює. Я думаю, що в найближчі кілька тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік, і, звичайно, навесні нам потрібно повертатися до перегляду (бюджету. - Ред.), щоб подивитися ще раз з урахуванням цього макропрогнозу на державний бюджет", - сказав Гончарук.

За його словами, в попередньому макропрогнозі закладалися ціни на енергоресурси, кон'юнктура на зовнішніх ринках, валютний курс, які істотно відрізняються від нинішніх.

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Як повідомлялося раніше, за даними Мінфіну, держбюджет у січні недоотримав 1/4 частину доходів.