На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, як зустрічають українців, евакуйованих із Китаю, та 6-ті роковини Майдану

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Гості студії: МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ, Президент Грузії (2004-2013); ОЛЕНА ЛУКАШ, Міністерка юстиції України (2013-2014); СЕРГІЙ ГОРБАТЮК, Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ (2014-2019); ОЛЕКСАНДР ГОРОШИНСЬКИЙ, Адвокат бійців спецпідрозділу "Беркут"; ОЛЕКСІЙ МОЧАНОВ, Волонтер; ОЛЕНА КАМАНГАР, Мама Івана Теплюка, солдата строкової служби внутрішніх військ України; КАТЕРИНА КУВІТА, Координатор "Автомайдан-Київ"; МИХАЙЛО ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Командир першої роти оперативного полку "Беркут"; ЮРІЙ БУТУСОВ, Головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ"; ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ, Народний депутат, "Європейська Солідарність".