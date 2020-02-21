Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах

Про протести в Нових Санжарах написали видання з США, Аргентини, Великої Британії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Катару, Китаю, Філіппін і Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сутички, глузування і палаючі шини зустрічають евакуйованих від коронавірусу в Україні", - назвало матеріал інформагентство Reuters.

"На поширюваному в соцмережах відео місцеві жителі протестують проти прибуття евакуйованих, блокують дороги і вступають у сутички з поліцією", - зазначає CNN.

Німецька Deutsche Welle пише, що місцеві жителі "влаштовували сутички з владою, палили шини, спробували заблокувати міст і кидали каміння в автобуси. Розбили два вікна автобусів, в яких перебували евакуйовані".

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Різні видання зазначають, що в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, а всіх евакуйованих перед відправкою в Україну кілька разів оглянули медики.

"Усіх пасажирів двічі перевірили на можливість зараження на коронавірус перед посадкою на борт. Але цього виявилося недостатньо, щоб заспокоїти протестувальників", - зазначає британська Express.

Її матеріал під заголовком "Коронавірусний хаос: поліція і протестувальники постраждали у сутичках через страх заразитися вірусом".

Buenos Aires Times з Аргентини, громадяни якої є серед доставлених у санаторій у Нових Санжарах, більш стримана. "Погода і протести перешкоджають карантину в Україні", - говорить її заголовок, а в матеріалі зазначено, що літак не зміг сісти в аеропорту Харкова через туман.

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Світові ЗМІ пишуть про намагання влади переконати протестувальників у відсутності небезпеки. Вони згадують, що Зеленський звернувся до співвітчизників через фейсбук, а Скалецька пообіцяла провести найближчі 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими.

"На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, пан Аваков говорив протестувальникам:"Ми говоримо не про заражених людей, ми говоримо про здорових людей". Один чоловік тоді відповів: "Поки що"", - зазначає BBC News.

"Сільська влада пообіцяли продовжити виступи проти евакуації", - додає Time.

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