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21.02.20 13:03

Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова висловила готовність зустрітися з ексзаступником голови АП часів Віктора Януковича Андрієм Портновим, однак перед цим адвокату Ігорю Голованю відмовили в зустрічі з Венедіктовою.

Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Раніше Венедіктова в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила, що зустріч із Портновим неминуча.

"А от як кероване пані Венедіктовою ДБР відповідає на офіційні письмові звернення про особистий прийом: "Директор Державного бюро розслідувань не є керівником органу досудового розслідування, який наділений повноваженнями щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання слідчому письмових вказівок та іншими видами контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, відповідно відсутні підстави для прийому Вас з питань пов'язаних з розслідуванням вищевказаних кримінальних проваджень"", - розповів Головань.

"Як бачимо, зустрічатися стосовно тих самих проваджень з Портновим відсутність статусу керівника органу досудового розслідування пані Венедіктовій аж ніяк не заважає. Це все, що слід знати про незаангажованість, об'єктивність і неупередженість т.в.о. Директора ДБР. Так вона виконує завдання "не брехати". Які там ще в неї завдання? "Не красти" і "не відступати"?" - додав адвокат.

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Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань 01
Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань 02

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