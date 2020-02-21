Найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 18 мін зі 120- та 33 - з 82-мм мінометів. Від початку доби - 8 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Так, на донецькому напрямку, ворог випустив 10 мін 120-мм калібру по позиціях українських захисників неподалік Красногорівки, а з 82-мм міномета, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських захисниках неподалік Павлополя.
Також окупаційні війська обстріляли з 82-мм міномета оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін.
Крім того, з ручного протитанкового гранатомета ворог обстріляв наші позиції в районі Новотроїцького.
На луганському напрямку зі 120-мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське.
Зокрема, з 82-мм мінометів та іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по наших захисниках неподалік Травневого та Новотошківського.
"Майже на всі обстріли противника українські захисника надавали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів та неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - йдеться в повідомленні.