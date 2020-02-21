Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив речник ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Виданню "Коло" спікер Нацполіціі Сулаєв заявив: "Так, були люди на машинах із номерами із інших областей. Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".

Водночас начальник обласної поліції Іван Виговський повідомляє, що всі затримані 24 людини - це місцеві жителі.

"Сьогодні аналізуючи ту ситуацію, ми бачимо там і сторонніх осіб, вони будуть також ідентифіковані, встановлені", - сказав він.

Як передає рух "ЧЕСНО", "депутат від Новосанжарщини Василь Красюк каже, що серед місцевого населення учора під час протесту бачив молодиків, не місцевих, на його думку. І припускає, що саме вони кидали каміння в автобуси і що хтось за цим стоїть".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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