Серед доправлених до Брянської лікарні для перевірки на коронавірус пасажирів поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар

Вона зазначила, що жителів Брянської області серед доправлених немає. Є жителі інших регіонів Росії, а також України та Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усіх їх розміщено в окремій будівлі лікарні. У них узято аналізи на всі вірусні інфекції, а не лише на коронавірус", - сказала Хандожко.

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Головлікарка не уточнила, скільки може тривати карантин. "Ми чекаємо на результати аналізів", - додала вона.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, що їхала поїздом Київ-Москва, зняли з маршруту поблизу Брянська та направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона направили на карантин до Брянської міської лікарні.

За інформацією епідеміолога Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Смиргінс, стан громадянки Китаю задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Аналізи взято за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває в охоронюваному боксі, який розташований окремо від інших лікувальних приміщень лікарні.