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21.02.20 13:58

Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії нібито "за заклики до терористичних актів на території РФ".

Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачов. Суд також позбавив його права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування протягом трьох років, термін покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

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Справу стосовно Гриценка розслідувало Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. Він обвинувачується нібито в скоєнні нібито публічних закликів нібито до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням ЗМІ (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). "Підставою" для порушення кримінальної справи стосовно колишнього міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року. За версією російських слідчих, у 2014 році Гриценко в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" нібито "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів", а в липні 2017 року в ефірі телеканалу "112 Україна" він нібито "запропонував підривати автомобілі в Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство представників українського силового блоку".

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