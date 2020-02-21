Зеленський про Нові Санжари: Іноді здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя. ВIДЕО

"Я хочу привітати як президент усіх українців, які повернулися вчора на батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що найближчими тижнями вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Зеленський зазначив, що "ми постійно говоримо, що Україна - це Європа".

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"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль", - зазначив він.

"Не забуваймо всі, що ми всі з вами - люди, а не, не хочу зараз підбирати неправильне слово...", - закликав Зеленський.

Президент вірить, що найближчим часом в Україні з'явиться дуже важливий і потрібний Україні і всьому світу стартап, який "навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.