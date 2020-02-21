Мито на імпорт дизпалива і скрапленого газу з РФ вдарить по вітчизняній економіці, - "Укрметалургпром"

Про це йдеться в листі об'єднання "Укрметалургпром" до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова, передає 112.

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали запровадження мит на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі надіслали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування". Група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яка має частки у перших двох компаніях, з іншими учасниками ринку вимагає 25-відсоткового мита на імпорт російського палива.

У листі "Укрметалургпрому" до Милованова йдеться про те, що аргументи виробників нафтопродуктів не витримують жодної критики експертного середовища, а підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну просто нема.

"Протягом 2015-2019 рр. об’єми виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ щороку збільшуються в середньому на 9%; загальний приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ за останні 5 років становить 40%. Приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ у 2019 р. пришвидшився, і у 2-му півріччі 2019 р. підприємство виробило на 13% більше від об’ємів 1-го півріччя 2019 р.", - йдеться у зверненні до міністра.

При цьому, зазначають експерти, протягом 2018-2019 рр. об’єми імпорту дизельного палива з Російської Федерації знизилися на 8%. Падіння об’ємів імпорту дизельного палива з Російської Федерації у 2019 р. пришвидшилося, і у II півріччі 2019 р. з РФ імпортували на 20% менше порівняно з I півріччям 2019 р.