Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС

"Посольство України в Греції повідомляє про піратський напад на судно Alpine Penelop (прапор Ліберії, судновласник грецька компанія "Goldenport Shipmanagement LTD") на світанку 20 лютого біля берегів Нігерії. В результаті нападу захоплені і вивезені в невідомому напрямку 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МЗС України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що компанією-судновласником створено оперативну групу зі звільнення членів екіпажу.

"Переговори вестимуть професійні "переговорники". Посольство України в Греції підтримує зв'язок з представником компанії-судновласника, який очолює оперативну групу. З викрадачами моряків встановлені контакти", - йдеться в повідомленні.

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Через філію компанії-судновласника в м.Одеса встановлено зв'язок з родичами українських моряків. У міністерстві запевнили, що справа вже на контролі посольства України в Греції та департаменту консульської служби МЗС.

Раніше грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що з 10 викрадених напередодні біля берегів Нігерії членів екіпажу танкера під прапором Ліберії є не тільки громадяни Грузії, а й громадяни України і Філіппін.

За їхніми даними, 20 лютого озброєні пірати напали на танкер недалеко від нігерійського порту Лагос, на його борту в момент нападу перебували 24 члени екіпажу.

Напередодні Агентство морського транспорту міністерства економіки та сталого розвитку Грузії повідомило, що з 10 викрадених піратами моряків чотири є громадянами Грузії.