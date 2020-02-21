"Ми викорінили корупцію на найвищому рівні в державі. Це знає бізнес і наші міжнародні партнери", - звіт Гончарука в парламенті

"Перше, на чому зосередився уряд, - це аудит держави. Ми провели оцінку наявного населення, щоби розуміти кількість людей, їхній віковий та гендерний склад. Так само провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднано карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію і аналізувати наявні ресурси", - заявив голова уряду, передає Цензор.НЕТ.

На думку прем'єра, вагомим результатом роботи уряду також є викорінення корупції у найвищих ланках влади, що позитивно впливає на довіру до України серед іноземних інвесторів та надає можливість отримувати державі дешеві ресурси.

"Ми викорінили корупцію на найвищому рівні в державі. Це знає бізнес і наші міжнародні партнери. Роботи ще дуже багато, але на топрівні корупції в Уряді, Парламенті та Офісі Президента - немає. Нам вдалося повернути довіру до України. Крім цього маємо серйозний прогрес - Уряд викорінив системне рейдерство. Уже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї людини на іншу. Протягом 24 годин ми реагуємо на рейдерство і виключаємо негідників із реєстрів. Уже зараз бачимо, що системного рейдерства дійсно немає", - наголосив прем'єр Гончарук.

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За його словами, також команді уряду, завдяки вирішенню проблеми з утворенням ціни на газ, вдалося зменшили платіжки на опалення.

"Це завжди було одним з найважливіших питань, які українці ставили перед владою. І я можу сказати, що ми - перший Уряд, який дійсно зменшив платіжку для людей. Багато років ціна на газ в Україні була не прозорою та не ринковою, і тому сума в платіжках для населення тільки зростала. Ми взяли курс на створення ринкових умов і це дало моментальний результат – за грудень 2019 року для більшості українських споживачів платіжка була зменшена. В деякий містах перерахунок сягнув 30%", - наголосив голова Кабміну.

Окремо він також підкреслив старт державної програми з надання населенню дешевих кредитів для започаткування власної справи під низькі відсотки, яка має простимулювати українців почати займатися бізнесом.

"Для того, щоб перезапустити економіку, людям необхідно забезпечити доступ до дешевих ресурсів. Гроші не мають бути "дорогими". Розуміючи це, президент України виступив з ініціативою створення програми дешевих кредитів "5-7-9%", яку ми, команда уряду, підтримали та імплементували в короткі строки. І вже в січні вона почала повноцінно працювати. Ми хочемо стимулювати середній клас і робимо це просто зараз за допомогою надання йому дешевого ресурсу для початку власної справи. Але це не кінцева зупинка, в планах уряду зробити всі кредити з такої ставкою під 5-7-9%. І наступний крок для нас у цьому напрямку - це дешеві іпотеки на житло", - заявив Гончарук.

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За його словами, додатковим стимулом для перезавантаження економіки стануть розпочата урядом програма приватизації збиткових держпідприємств та передача об'єктів у концесію інвесторам.

"Велика приватизація - це ще один крок до ефективності. Приватизація - це про залучення інвестицій і створення нових робочих місць за рахунок передачі у приватну власність збиткових, нестратегічних об’єктів, що належать державі. В Уряді ми провели прозорі конкурси й уже перші 2 порти мають переможців. Туди зайдуть інвестиції. Це величезний крок до розвитку. Наразі ще 12 об’єктів у нас готові до концесійних конкурсів", - додав керівник уряду.

Крім цього, серед результатів роботи уряду за перші 5 місяців - підготовка до старту програми "Велике будівництво", презентація додатку "Дія", створення Офісу протидії рейдерству, об'єднання геокадастрів, закриття нелегальних АЗС та забезпечення готовності Уряду до запуску ринку землі.