Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко

Про це Яременко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стали об‘єктом інформаційної операції, в яку витягнулися усі. І, якщо намагання опозиційних політиків формувати позицію для критики влади я ще можу зрозуміти, то... Одним з тригерів ситуації став депутат "Слуги народу". Ось цього я зрозуміти не зможу", - написав Яременко.

"А постраждає не Зеленський чи "Слуга народу". Постраждає Україна. Не вперше ми разом з водою виплескуємо і дитину", - додав він.

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У понеділок, 17 лютого народний депутат від СН Олександр Дубінський написав у фейсбуці, що домігся від МОЗ рішення не розміщувати евакуйованих з Китаю українців в Обухівському районі на Київщині.

У середу, 19 лютого він розкритикував жителів Західної України, які протестують проти розміщення евакуйованих українців в їхньому регіоні.

У четвер, 21 лютого Дубінський пояснив, що в Обухівському районі евакуйованих нібито збиралися розмістити в приватному санаторії. "Наполягав, і продовжую наполягати на тому, що вони мають розміщуватися в медичному закладі, що має досвід боротьби з інфекційними захворюваннями", - написав він.

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Раніше в МОЗ пояснили, чому не розмістили евакуйованих з Уханя українців у лікарнях. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, розмістити здорових людей у лікарні під час епідемії грипу - значить обмежити в медичній допомозі тих українців, які її потребують.



