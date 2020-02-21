Джонсон запросив Зеленського до Лондона, дату візиту незабаром буде узгоджено, - посол Сіммонс

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це посол Великої Британії Мелінда Сіммонс сказала журналістам.

"Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. – Ред.) запросив президента Зеленського здійснити візит у Сполучене Королівство. Я і сподіваюся, що це відбудеться, але ще не можу сказати, що скоро. Я дійсно не можу, оскільки ми очікуємо від Офісу (Президента України) відповіді, коли це буде (можливі дати для візиту. – Ред.)", - сказала вона.

Водночас вона очікує, що незабаром буде погоджено дату візиту.

Також дипломат нагадала, що Джонсон вже відвідував двічі Україну, коли обіймав посаду міністра закордонних справ, а на посаді прем'єра - провів дві розмови із Зеленським.

"Я думаю, що, імовірно, він (Джонсон. – Ред.) скаже, що на цей момент він має зосереджувати увагу на Brexit у його рідній країні. Він напевно не відвідає Україну найближчим часом", - сказала Сіммонс.

При цьому вона заявила, що дуже хотіла б, аби візит Зеленського до Лондона відбувся.

Посол зазначила, що візит Зеленського матиме велику цінність, адже український лідер може поінформувати британський народ про справжню історію України.

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