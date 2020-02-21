Улітку газ може подешевшати до $80 за тисячу кубометрів, - Оржель

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час презентації доопрацьованого проєкту Концепції "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року.

"Цього літа ми очікуємо ціни на газ на рівні 80 доларів. Це означає, що буде дуже важко ухвалювати рішення вкладатися у видобуток. Хоча всі кажуть, що саме на цьому падінні ринку потрібно вкладати гроші. Водночас багато компаній зараз заморозили свої інвестиційні проєкти подальшого видобутку", - сказав Оржель.

За його словами, сьогоднішній енергетичний ринок змінює фінансову модель, що робить інвестиційно-привабливою генерацію електроенергії з газу.

"Тому за всього бажання підтримати та збільшити власний видобуток, у нас зараз постає інше питання, що той рівень цін на газ дійсно зараз робить інвестиційно-привабливою саме генерацію електричної енергії з газу, чого раніше ніколи не було", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що за вартістю тисяча кубометрів газу - це реальний конкурент тонни вугілля, що ставить зовсім інші цінові сигнали ринку.

"У нас ціна за тонну вугілля має бути менш ніж 1100 гривень. Газ - це реальний конкурент тонни вугілля. Тисяча кубічних метрів газу - це конкурент, і він ставить зовсім інші цінові сигнали", - додав він.

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