"Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Пані Скалецька не залишала місце обсервації. Вона перебуває в цьому ж санаторії. Вона в окремому приміщенні, там, де є робочий кабінет. Але вільно і довго спілкується з нашими громадянами. Якщо ви на зв'язку з ними, то прохання, щоб вони це підтвердили. Вона перебуває в Нових Санжарах", - сказав Коваль.
Коваль зазначив, що відсутність міністра в Києві не заважає роботі міністерства.
"У нас злагоджена команда, і сучасні засоби зв'язку дозволяють міністру виконувати свої обов'язки навіть дистанційно. Тому проблем у цьому ні я, ні інші заступники міністра і співробітники міністерства охорони здоров'я не бачимо", - сказав він.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов просто помилився, кажучи, що Скалецька нібито залишила санаторій.
"Я думаю, що він просто помилився. Пані Скалецька перебуває на території санаторію ... Вона в санаторії, буде там усі 14 днів, як і обіцяла", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 20 лютого міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
21 лютого представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов заявив, що вона нібито покинула територію закладу. "Пані міністр зараз виїхала", - сказав Блінов.