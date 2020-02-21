Росія дотує поставки палива в Україну, - "Укртатнафта" вимагає захисних мит

Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч спекулятивним заявам деяких експертів паливного ринку впровадження мит на російські дизпаливо та автогаз не призведе до зростання цін. Вітчизняні виробники гарантують стабільність та бездефіцитність вітчизняного паливного ринку", - заявили в "Укртатнафті".

"Гасла медіарупорів російських імпортерів щодо підвищення цін після запровадження мит повністю спростовуються таким:

1) третій місяць працюють санкції РНБОУ відносно російського трубопроводного дизельного палива, і жодних підвищень цін не відбулося;

2) у зв’язку з безперешкодним постачанням імпортованих з краін ЄС нафтопродуктів та збільшенням виробництва вітчизняним Кременчуцьким НПЗ, ринок України не відчув жодних цінових коливань під час дії санкцій РНБОУ;

3) зменшення частки російських нафтопродуктів після запровадження мит, дозволить суттєво збільшити переробку нафти Кременчуцьким НПЗ, що, у свою чергу, дозволить зменшити витрати на переробку та дозволить навіть перейти до зниження цін на дизпаливо та скраплений газ вітчизняного виробництва", - пояснили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз

В "Укртатнафті" запропонували ввести мита на російські нафтопродукти в 2020 рік у розмірі 8,46%.

У компанії зазначили, що відповідно до норм Закону України "Про захист від субсидованого імпорту" постачання дизельного пального з РФ є субсидованим імпортом. 2. Російські виробники отримують нелегітимну субсидію, відповідно до норм ЗУ і норм СОТ, у вигляді повернення з бюджету акцизу. Однією з основних цілей повернення акцизу з бюджету є компенсація російським постачальникам логістичних витрат, пов’язаних з експортом (в т.ч. в Україну).

"Субсидія визначається з урахуванням віддаленості російських НПЗ від традиційних напрямів експорту. Це є ознакою порушення норм СОТ", - пояснили в компанії.

"НК Роснефть і НК Лукойл після заборони у квітні 2019 року на експорт нафтопродуктів з РФ в Україну отримали індивідуальні ліцензії російської ФСТЕК на постачання дизельного палива і скрапленого газу в Україну. Саме ці дві компанії у фінансовій звітності за 1 півріччя 2019 року зазначили, що отримали з бюджету РФ субсидії на загальну суму 540 млн. доларів США", - додали в "Укртатнафті".

На думку компанії, необхідність введення мит обумовлена таким:

За рахунок субсидування постачальники російського дизпалива і скрапленого газу встановлюють таку ціну на більшості території України, що не дозволяє здійснювати економічно обґрунтоване постачання нафтопродуктів з альтернативних джерел імпорту (через порти на Чорному морі). За рахунок ціни доля російського продукту в обсягах імпорту дизельного палива складає 42%, скрапленого газу - 47%. РФ - основний постачальник нафти на білоруські НПЗ, і таким чином контролює приблизно 80% ринку скрапленого газу і дизельного палива в Україні. Це є прямою загрозою національній безпеці України. Відповідно до Указу Президента України №874/2019 від 02.02.2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України" Кабінету Міністрів України доручено до 01.07.2020 року запровадити заходи і обмежити постачання нафтопродуктів з одного джерела (за країною походження) 30% ринку України. Але саме механізм мита на субсидований імпорт є ринковим і відповідає нормам СОТ. Квоти можливо ввести у цьому випадку лише відповідно Закону України "Про санкції". Наслідком введення мит буде створення умов для збільшення імпорту нафтопродуктів через порти Чорного моря, розвиток перевалок, інвестиції в інфраструктуру портів, залізниці і автошляхів, збільшення імпорту з країн ЄС, зростання обсягу транспортування нафти ПАТ "Укртранснафта" для переробки в Україні імпортованої нафти. Ціни будуть стабільними, тому що немає підстав для збільшення цін ресурсу, імпортованого морем, а щодо внутрішнього виробництва - рівень цін залишиться незмінним, але впаде собівартість продукції за рахунок більшого завантаження. Зростуть надходження до бюджету за рахунок мит, податків від перевалок, ПАТ "Укртранснафта" та вітчизняних виробників.

Варто зазначити, що 7 лютого в ПАТ "Укртатнафта" з позаплановою перевіркою прибули представники екоінспекції, які не були допущені на підприємство через відсутність підстав для її проведення та низки порушень законодавчих норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мито на імпорт дизпалива і скрапленого газу з РФ вдарить по вітчизняній економіці, - "Укрметалургпром"

"Почнемо з того, що відповідно до приписів ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону. Далі. Виходячи з наданого направлення на перевірку від 06.02.2020 № 06-28/173, підставою для її проведення, начебто, є доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. Але, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", доручення Прем’єр-міністра України може бути підставою для проведення позапланової перевірки лише у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Але жодної з двох умов для появи законних підстав для проведення позапланової перевірки немає", - заявили в "Укртатнафті".

"Загалом "Укртатнафта" за останні шість років перевірялось не менше шести разів, що оформлено відповідними актами перевірок (як планових, так і позапланових). Жодних порушень, що могли б кваліфікуватись як системні, не зафіксовано. Настання подій, які б мали негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, також не відбувалось. Крім того, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Проте, у порушення наведеної вище норми Закону, надане 07.02.2020 державними інспекторами направлення взагалі не містило переліку питань, необхідність перевірки яких стала би підставою для здійснення цього заходу", - акцентували в "Укртатнафті".

"Укртатнафта" заявляє про відсутність визначених законодавством підстав для проведення позапланової перевірки представниками екологічної інспекції та наполягає на дотриманні всіх законодавчих норм відповідним державним органом", - резюмували в компанії.