У китаянки з поїзда "Київ-Москва" не знайшли коронавірусу, - МОЗ України

Про це Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України стало відомо з міжнародних каналів ММСП Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

"У громадянки КНР з поїзда "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджений", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що пасажири вагона за бажання зможуть пройти діагностику.

Також в ЦГЗ нагадали, що в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед доправлених до Брянської лікарні для перевірки на коронавірус пасажирів поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За даними Держприкордонслужби, у вагоні була 21 особа, серед яких 13 українців, двоє з них - провідники.