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21.02.20 16:31

"Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії

Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.

"Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату", - зазначив Порошенко.

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За його словами, Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. 

"Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати", - наголосив Порошенко.

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Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус, - Порошенко закликав владу не пропускати мовчки атаки Росії 01

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