Ізоляціонізм - один із вірусів сучасності. НАТО і ЄС мають відкрити двері і розширюватися, - Яценюк

Про це заявив прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відкриваючи 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді 21 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ.

Ізоляціонізм Яценюк назвав одним із "вірусів" у світі: "Ізоляціонізм - шлях до того, як знайти винних у невирішенні своїх проблем: "Це не ми винні - це винні за кордоном, це не наша область винна, а сусідня".

Зокрема, підкреслив лідер "Народного фронту", ізоляціонізм став на шляху подоланню глобального потепління: "Замість того, щоб всі країни світу сконцентрували зусилля, деякі країни виходять з Паризької кліматичної угоди. Але невирішення цієї проблеми всім світом означає проблеми для всього світу".

Окрім того, загрозливим Арсеній Яценюк назвав ізоляціонізм у питанні економіки, "що перейшов у категорію економічного протекціонізму", а також у питаннях глобальної безпеки: "НАТО - найбільш сильна система безпеки, незважаючи на всі проблеми. НАТО не може ізолюватися. Воно повинне розширюватися. Тоді воно стає сильнішим. Європа також повинна відкрити двері, і вона не має права себе ізолювати. Вона, навпаки, повинна розширюватися і збільшувати свій позитивний ціннісний економічний і політичний вплив".

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Ще один "вірус", за словами "Арсенія Яценюка, - нерівність, яка полягає насамперед у відсутності верховенства права. Для подолання цього "вірусу" необхідний рівний захист громадян з боку держави, "чесні суди, які кожного здатні захистити від нерівності і несправедливості".

"Якщо немає верховенства права, є корупція. Що сильніше верховенство права, то менша корупція, тому що є відповідальність", - наголосив він.

Ще один елемент нерівності - відсутність рівних можливостей для всіх: "Коли 1% населення світу володіє 50% всіх багатств світу, це несправедливо".

"Вірусом" лідер "Народного фронту" назвав і споживацтво: "З’являються інстинкти замість цінностей. Відбувається підміна - замість цінностей стає те, що цінне: товари, послуги, гроші. Вони потрібні в житті, тільки вони є наслідком, а не причиною".

Небезпечним Арсеній Яценюк назвав також "вірус" зневіри - у собі, своїй країні.

Водночас "вірусом номер один" у світі лідер "Народного фронту" назвав страх: "Страх вражає всіх. Страх паралізує волю, знищує нас зсередини. І страх дуже швидко розповсюджується. Живе і підживлюється він тільки за рахунок одного – нашої безвольності і міфів. Ті дуже легко і швидко "продаються". І ми легко ними уражаємося".

Ключовим у боротьбі з усіма "вірусами", наголосив Арсеній Яценюк, є подолання страху. Лідер "Народного фронту" звернувся до учасників Форуму для молоді: "Не бійтеся поразок, не бійтеся помилок та перепон. Не бійтеся нічого, вірте в себе, і тоді всі "віруси", які сьогоднішній світ продукує, будуть знищені вашим імунітетом, нашим українським національним імунітетом".

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Нагадуємо, 21 лютого у Києві розпочав роботу 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тема Форуму: "Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття".

Учасниками заходу стали понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії. Упродовж двох днів будуть обговорені питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – безпековими, соціальними, демографічними, екологічними.

Під час Форуму виступили також Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.