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21.02.20 17:28

Поїзд "Київ-Москва" пройшов санобробку і ввечері вирушить назад до столиці України

Поїзд №6 "Київ-Москва", з якого сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку. Всіх пасажирів відпустили, ввечері потяг вирушить назад до Києва.

Поїзд "Київ-Москва" пройшов санобробку і ввечері вирушить назад до столиці України

Про це заявив на брифінгу директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Потяг пройшов санобробку, і потяг готується до відправлення назад... Сьогодні увечері", - заявив Толкачов.

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Він додав, що пасажири, які прибули на потязі до Москви, пройшли медичне обстеження, яке не виявило жодних ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За даними Держприкордонслужби, у вагоні була 21 особа, серед яких 13 українців, двоє з них - провідники.

Центр громадського здоров'я отримав з міжнародних каналів ММСП Російської Федерації інформацію про те, що у громадянки Китаю, через яку вагон зняли з маршруту, не знайшли коронавірусу.

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