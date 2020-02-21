До суду направили обвинувальний акт щодо ексслідчого, який в 2014 році незаконно переслідував учасників Революції Гідності

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Колишній правоохоронець, ймовірно, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками та прокурорами, 19 лютого 2014 року незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинних чотирьох осіб за начебто участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва", - сказано в повідомленні.

Тепер йому інкримінують зловживання владою і службовим становищем, службове підроблення, завідомо незаконне затримання, залучення невинного до кримінальної відповідальності, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів.

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"Нагадаємо, через протиправне переслідування 18 лютого 2014 року учасників Революції Гідності до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно 6 слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, прокурора відділу прокуратури м. Києва, судді та заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва", - додали в прокуратурі.

Ще один колишній заступник прокурора Дніпровського району оголошений в розшук.