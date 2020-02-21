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21.02.20 18:20

Двом розвідникам ЗС РФ повідомлено про підозру за спробу завербувати українця в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора

Двом співробітникам розвідувальних підрозділів ЗС РФ, що функціонують в окупованому Криму повідомили про підозру за фактом підбурювання громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України).

Двом розвідникам ЗС РФ повідомлено про підозру за спробу завербувати українця в окупованому Криму, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

В рамках досудового розслідування отримано дані про можливе вербування громадян України та їхнє схиляння до збору інформації, розголошення якої завдає шкоди інтересам національної безпеки Української держави, а також її передачі окупаційним адміністраціям РФ.

В Офісі Генпрокурора підкреслюють, що це є черговим доказом ведення представниками влади і ЗС РФ агресивної війни проти України, посягання на її державний суверенітет.

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