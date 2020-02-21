Антикорупційний суд розглядає справу ексміністра енергетики Насалика, обвинуваченого в недостовірному декларуванні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні суд безпосередньо вивчив частину матеріалів досудового розслідування, надані прокурором САП. Після чого, у зв'язку з зайнятістю суддів в інших процесах, оголошено перерву в засіданні до 25 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, в 2014 році чиновник отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи, однак у порушення вимог закону не відобразив згадану інформацію в щорічних деклараціях.

Обвинувальний акт щодо Насалика був направлений САП до суду 7 листопада 2019 року.

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