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21.02.20 18:30

Провадження про підпал машини невістки Гонтаревої передано поліції Київської області, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора доручив розслідування в кримінальному провадженні за фактами підпалу майна родичів ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої Головному управлінню Національної поліції в Київській області.

Провадження про підпал машини невістки Гонтаревої передано поліції Київської області, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор надав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

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