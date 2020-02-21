Поліцейські вкрали і перепродали визнані речовими доказами автомобілі на 7 млн ​​грн, - ДБР провело обшуки на Рівненщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ГУ Нацполіції в Рівненській області привласнювали автомобілі, які перебували на спеціальних майданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів і визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу. Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 млн ​​гривень", - сказано в повідомленні.

У службових приміщеннях ГУ Нацполіції і за місцем проживання співробітників провели понад 30 обшуків, вилучили комп'ютери, телефони і службову документацію.

"Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів і службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - зазначили в ДБР.

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