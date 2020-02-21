Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль

Про це сказав Секретар РНБО України (2015-2019рр) Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2014 році, "відроджуючи ОПК, ми повинні були спиратися тільки на свої сили, тому що, коли нашій державі було неймовірно важко, наші партнери не дали нам жодного набою, пояснюючи це тим, що вони не хочуть дратувати Росію".

"Але це дало потужний поштовх для розвитку вітчизняного сектору оборонної промисловості, не тільки державного, але і приватного", - сказав він, додавши, що саме тому сьогодні існує навіть конкуренція між виробниками озброєння і військової техніки - і Збройні Сили України, формуючи замовлення, можуть вибрати найкраще на ринку за ціною, якістю та ефективністю.

Окрім того, говорячи про реформування оборонного сектору України, Олександр Турчинов наголосив, що для того, щоб боротися з корупцією в оборонній сфері, була створена ціла система контролю, прийняття та виконання державного оборонного замовлення, адже тут від "кожної не заощадженої гривні залежить життя людей та безпека країни".

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"Спочатку - силові міністерства формують свої пропозиції щодо державних закупівель за державним оборонним замовленням, потім апарат РНБОУ аналізує, перевіряє їх. Після цього їх узагальнює Міністерство економіки, перевіряючи разом з Мінфіном, щоб визначити ефективність використання ресурсів та можливості державного бюджету. І тільки після цих перевірок ДОЗ виноситься для затвердження на засідання РНБОУ. Нами був запроваджений ще один запобіжник - парламентський контроль (схвалення комітетом ВРУ, що опікується безпекою і обороною). В наші часи в комітеті були представники всіх фракцій, які прискіпливо перевіряли, з’ясовували та аналізували всі ці пропозиції, відсікаючи потенційні корупційні ризики. І тільки після цього ДОЗ остаточно схвалювався Кабміном", - пояснив він.

На думку Турчинова, сьогодні, коли всі гілки влади контролює одна політична сила, "всі ці рівні контролю можуть не спрацювати".

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