Заступник голови ОП Трофімов: Немає іншого шляху крім як ліквідувати ДАБІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов розповів в інтерв'ю агентству УКРІНФОРМ.

"Ми всі хочемо бачити наші міста і села комфортними. Що ж стосується ДАБІ, то це, по суті, корупційна структура, яка піддається реформуванню тільки за допомогою ліквідації. Іншого шляху немає, якщо всі ми втілюємо в життя політику Зеленського по боротьбі з корупцією. Якою буде повна реформа містобудування, поки що не скажу, але скоро ви все дізнаєтеся. У будь-якому випадку, ДАБІ в нинішньому вигляді там місця немає", - заявив Трофімов.

За словами Сергія Трофімова, докорінна реформа в містобудівній сфері та ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) - одне з головних завдань від президента новому віцепрем'єр-міністру з питань регіональної політики Денису Шмигалю.

"Він (Денис Шмигаль - Ред.) був ефективним главою облдержадміністрації, розуміє проблеми регіонів і, я сподіваюся, привнесе це розуміння в Кабмін і координуватиме його діяльність у реалізації регіональної політики президента Володимира Зеленського", - додав перший заступник голови ОП.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль сказав "Інтерфакс-Україна", що виступає за ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в нинішньому вигляді.

З 27 грудня 2019 року виконуючою обов'язки глави ДАБІ призначено Олену Костенко. 11 січня 2020 року вона розповіла, що аналіз роботи відомства виявив тисячі "сліпих ліцензій", виданих із порушеннями. За її словами, тривалий час посадові особи ДАБІ видавали ліцензії заявникам, які ніяк не підтверджували наявність у них кадрових, технічних і матеріальних ресурсів для будівництва.

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