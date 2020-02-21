Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід"

Про це Ігор Головань написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит у ДБР у якості свідка. Суд не повідомив народного депутата Порошенка про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України, порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною", — написав Головань.

Адвокат Петра Порошенка називає рішення суду поспішним і вважає, що воно викликане політичним тиском з боку Офісу президента.

"Вже вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого. Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади. Це те, що називають "поліцейською державою"", — підкреслив Головань.

"Ще один мотив – спроба влади відволікти увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях – на фронті, в економіці та у медицині", — додав він.

За словами адвоката, рішення суду порушує практику ЄСПЛ. Головань пообіцяв подати апеляцію і звернутися до Вищої ради правосуддя, щоб суддю, який виніс рішення, притягли до відповідальності.

Раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський оприлюднив у Фейсбуці рішення Печерського райсуду Києва про примусове приведення Петра Порошенка на допит 28 лютого.

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