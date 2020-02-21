Без потужного ракетного щита Україна буде не здатна себе захистити, - Турчинов

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Олександр Турчинов, який упродовж п'яти років відповідав за розвиток національної ракетної програми, в інтерв'ю Сергію Іванову.

За словами Турчинова, з перших днів війни була зроблена ставка на відновлення ракетного щита нашої держави. "У цьому напрямку було дуже багато напрацьовано, починаючи від не гірших, ніж у наших партнерів протитанкових ракет, і закінчуючи крилатими ракетами, які здатні знищувати кораблі супротивника в місцях їхнього базування", - сказав він, додавши, що, наприклад, нові українські ПТРК "здатні на великій відстані вражати ціль, пропалюючи метрову танкову броню".

"Ракети "Вільха", а зараз вже завершується робота над ракетним комплексом "Вільха-М", значно кращі за російські аналоги. На відміну від "Смерча" наші ракети керовані, що дозволяє значно підвищити точність ураження. В одному пострілі 12 ракет і кожна з них може вражати свою ціль", - підкреслив Турчинов, додавши, що на заході ніхто не вірить, що за такий короткий термін і так дешево ми реалізували подібні програми.

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Крім того, говорячи про крилату ракету "Нептун", він зазначив, що завдяки їй можна захистити Чорноморське й Азовське узбережжя від будь-яких провокацій російського флоту. "Більш того - може знищувати російські кораблі навіть у місцях їхнього базування, коли вони ще не вийшли зі своїх портів", - додав Олександр Турчинов.

"Це унікальні розробки, і нам треба посилювати і збільшувати ракетний потенціал нашої держави. На превеликий жаль, у ЗМІ з'явилася інформація щодо згортання ракетних програм, щодо зменшення фінансування і закупівлі ракетної техніки. Новому керівництву держави треба зрозуміти, що без потужного ракетного щита Україна не здатна себе захистити", - резюмував він.

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