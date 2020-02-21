Арбітраж ООН визнав свою юрисдикцію розглядати позов України проти РФ у справі про порушення Конвенції ООН з морського права, - Пристайко

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - написав Пристайко.

За його словами, рішення стосується насамперед незаконного будівництва Росією моста через Керченську протоку і незаконної зупинки суден, що прямують в українські порти Маріуполь і Бердянськ.

Читайте також: Генпрокуратура направила 12 повідомлень про злочини в Криму і на Донбасі в Міжнародний кримінальний суд, - Мамедов

Нагадуємо, у 2016 році Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ про порушення Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), в рамках якого було створено арбітраж для розгляду цієї справи. 22 травня 2019 Росія подала в Міжнародний трибунал свої заперечення про наявність у Арбітражного Трибуналу юрисдикції розглядати позов України проти РФ. Позиції України і РФ були опубліковані в червні 2019 року на сайті Постійної палати третейського суду.

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі Україна проти РФ про порушення Росією двох конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Таким чином, суд виніс рішення на користь України, і тепер може перейти до розгляду справи по суті.

Крім того, в травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований в Гамбурзі, прийняв рішення, яким зобов'язав РФ звільнити три українських кораблі - буксир "Яни Капу" і два катери "Бердянськ" і "Нікополь" - і 24 українських моряків, захоплених нею в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Читайте також: Пристайко в ООН закликав РФ негайно імплементувати домовленості "нормандської четвірки"