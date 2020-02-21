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21.02.20 19:35

Від початку доби 21 лютого ворог 10 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 21 лютого ворог 10 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв наші позиції, а саме:

Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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