Від початку доби 21 лютого ворог 10 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч із Павлополем - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, а також вівся вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського - з 82-мм міномета - 21 міна;

в районі населеного пункту Новотроїцьке - з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Пісків - з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв наші позиції, а саме:

поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм - 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;

поблизу Майського - з 82 мм міномета - 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;

в районі населеного пункту Новотошківське - з міномета калібру 82 мм - 8 мін і 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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