Милованов допускає виділення Мінагро в окреме міністерство після закінчення земельної реформи

"Зараз йде реформа землі, агроринку. Після того, як ця реформа закінчиться, буде запущено ринок, я підтримую ситуацію, коли ми створимо нове міністерство АПК", - сказав Милованов в ефірі "Україна 24" у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На агропідприємствах рівень ефективності на один актив на 14% нижче, ніж загалом на держпідприємствах, підкреслив міністр.

"Ми взяли МінАПКУ у жахливому стані. На держпідприємствах крадуть, ми це зупиняємо, багато вже зупинили", - сказав він.

"МінАПК займалося двома речами - призначенням керівників на держпідприємства... А друге - продавали за відкати держпідтримку. Ми це зупинили. Тобто в тому міністерстві не було що рятувати", - сказав Тимофій Милованов.

Відповідаючи на запитання про те, яке міністерство він потенційно очолив би, Милованов зазначив, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі і тому на даному етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Мінагро.

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