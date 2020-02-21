"Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряють не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - сказав Зеленський.

"Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості. Замовники й організатори цього понесуть відповідальність", - підкреслив президент.

"Всі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові заворушення. Це відомі світу "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, які виступають проти ринку землі", - зазначив він.

Зеленський звернувся до всіх "режисерів-постановників цього погорілого театру", які можуть готувати "нові вистави", щоб вони пам'ятали, що є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси країни.

"Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки, скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння в залишки вашої гідності, порядності і честі. Тому, ще раз підкреслю: замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив він.

Президент вказав, нагадуючи слова з державного гімну України, що козацький рід - це "мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече-до-плеча, і ніколи не кидати своїх".

"Водночас я впевнений, що байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати і прийняти у себе евакуйованих українців. А тому, поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон і роз'єднувати Україну. Як би цього не хотілося нашим ворогам", - підкреслив він.

Зеленський вважає, що історія з короновірусом і поверненням українських громадян - це черговий іспит для суспільства і нації, щоб отримати відповіді на життєво важливі питання: "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи згуртований народ? Ми стадо чи ми нація? Ми мешканці чи громадяни? Неодноразово ми здавали цей іспит успішно".

Президент заявив, що влада змінює ставлення держави до громадянина. "Кожен українець повинен чітко знати: моя держава мене не залишить. Неважливо хто я: полонений моряк, політичний в'язень, активіст, потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що колись нав'язували ідеологію, засновану на принципі "незамінних немає". "Це все в далекому минулому. Для нас кожен українець - незамінний", - підкреслив він.