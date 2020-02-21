Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах

Про це він повідомив у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Всі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові заворушення. Це відомі світу "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, які виступають проти ринку землі", - зазначив він.

Зеленський звернувся до всіх "режисерів-постановників цього погорілого театру", які можуть готувати "нові вистави", щоб вони пам'ятали, що є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси країни.

"Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки, скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння в залишки вашої гідності, порядності і честі. Тому, ще раз підкреслю: замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив він.

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