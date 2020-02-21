Для евакуйованих із Китаю підготували всі умови з урахуванням стандартів ВООЗ і практики інших країн, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми підготували безпечні умови перебування в обсервації, враховуючи всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію громадян з Китаю. Це буде двотижневий термін посиленого медичного спостереження. Всі евакуйовані і персонал забезпечені засобами індивідуального захисту, і перебувають під цілодобовим наглядом лікарів. Поки ніхто не має симптомів ГРВІ, зокрема підвищеної температури", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що в п'ятницю будуть проведені контрольні тести на наявність ознак вірусу, результати тестів будуть повідомлені найближчим часом, як тільки будуть готові.

"Ситуація стабільна і контрольована. А тому, дорогі українці, в наступні два тижні ми маємо з честю пройти це випробування на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряти не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятаємо, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті. Його симптоми відразу помітні. У якийсь момент ти забуваєш, що ти людина, а поруч з тобою такі самі люди. Я бажаю всім нам міцного імунітету від цього вірусу. І від всіх інших", - підкреслив він.

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