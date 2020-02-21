Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав ексголова РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю Сергію Іванову.

"Моя тактика - це постійно просуватися хоча б на один крок уперед і починаючи з другої половини 2015 року ми не втратили жодного метра нашої землі", - сказав Турчинов, додавши, що росіяни це називали "повзучим наступом".

За його словами, для ворога це було дуже виснажливо: "Вони не знали, в якому місці відбудеться чергове просування українських військових, і були не готові до протидії". Турчинов пояснив, що саме так було відбито не тільки багато опорних позицій, а й населених пунктів.

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"При такому підході без великих втрат можливо з часом дійти і до нашого кордону. І я вважаю, що саме це мобілізувало військових, змушувало їх перебувати в тонусі, не давало відбуватися деморалізації, що спостерігається сьогодні, коли їм взагалі незрозуміло, яке бойове завдання стоїть перед ними", - зазначив Олександр Турчинов.

Він зазначив, що наступальна тактика досить ефективна і дає результат: "І я шкодую, що українська армія відмовилася від цієї тактики".

"Сьогодні ті події, які відбулися з підступним наступом російських бойовиків, свідчать, що вже вони намагаються використовувати цю технологію проти нас. І це дуже небезпечно", - резюмував Турчинов.