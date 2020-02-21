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21.02.20 22:12

Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков

З моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб. Всі вони перебувають під контролем і всі здорові.

Від моменту появи коронавірусу в Україну з Китаю повернулося 7 тис. осіб, ніхто з них не захворів, - Аваков

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Від моменту початку кризи 7 тис. осіб опосередковано з Китаю в'їхали в Україну. Студенти, ті хто самі поверталися, хто пробирався через Франкфурт, через інші країни.

Кожен із них проходив контроль: йому міряли температуру, у нього брали телефон і адресу, з ним зідзвонювалися раз на 3 дні. За весь цей час ми мали тільки 3 підозри - 2 в Миколаєві і 1 в Києві. Це виявилися прості простудні захворювання", - сказав Аваков.

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