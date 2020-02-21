"Чорні скриньки" літака МАУ, збитого в Ірані, без представників України розшифровувати не будуть, - секретар РНБО Данілов

"Я можу запевнити громадян України, що без України ніхто не має права торкатися до "чорних скриньок". Вони перебувають сьогодні на території Тегерана ... ніхто їх не чіпає, ні міністерство оборони (Ірану - ред), ні ніхто інший", - сказав Данілов в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також висловив упевненість, що родичі загиблих внаслідок катастрофи отримають гідну компенсацію.

"Я не хочу випереджати події, але процес триває, він під контролем і повірте, компенсація українцям буде гідна", - сказав Данілов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.