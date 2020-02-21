Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфас-Україна, про це повідомив глава фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.

"Є оперативні відео, які мають закритий характер. Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями та отримати інформацію. Група працюватиме таким чином: посилаємо запит у Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальна доповідь на комітеті", - сказав Арахамія журналістам у п'ятницю в Києві.

Як повідомлялося, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодня отримуватимуть інформацію про події на фронті, заявила народна депутатка і член комітету Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").

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"Ми проголосували за питання про те, що, я сподіваюся, з понеділка нас, як комітет, щоденно інформуватимуть про перебіг подій на фронті. Об'єднаний штаб ООС персонально інформуватиме кожного члена комітету про те, що відбувається на фронті, щоб ми мали найповнішу і найоб'ємнішу інформацію, щоб потім не було чуток, які використовуються в гібридній інформаційній війні", - сказала Верещук журналістам після засідання комітету в п'ятницю в Києві.

Нагадаємо, 18 лютого 2020 року, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових травм. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинуло і ще 6 зазнали важких поранень.

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