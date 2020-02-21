Літак, яким евакуювали українців із Китаю, 23 лютого повезе курортників у Єгипет, - авіакомпанія

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці авіакомпанії.

У повідомленні наголошується: "Відповіді на запитання щодо дезінфекції літака SkyUp Airlines після Уханя. Що відбувається з літаком?

Літак, що виконав спецрейс PQ7301/7302 для евакуації українців з Китаю, проходить усі необхідні санітарно-епідеміологічні та технічні заходи з повної дезінфекції

Де він зараз? Літак розмістили на окремій ізольованій стоянці Міжнародного аеропорту "Харків". Одразу після паспортного контролю та митних формальностей розпочалася дезінфекція літака.

Хто проводив дезінфекцію? Процедуру виконували фахівці відділення дезінфектології Державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

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Що зробили з предметами повторного використання? Пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв — відправили на утилізацію. Підголовники на сидіннях та рекламні буклети зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки і трап також дезінфікували.

Чи безпечно тепер літати цим літаком? Безпечність експлуатації літака підтвердив завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков: "Після дезінфекції літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені завдання".

Що на черзі? Наступний крок — заміна фільтрів. За рекомендацією Boeing, ми замінимо НЕРА-фільтр на борту. Він виконує функцію очищувача та здатний очищати повітря від найдрібніших частинок діаметром до 0,3 мкм. Також за власною ініціативою ми замінимо фільтри в салоні, які захищають температурні сенсори.

Коли літак повернеться до здійснення польотів? 21 лютого ще проводяться технічні роботи із заміни фільтрів. 22 лютого літак перегонять на базу у Бориспіль, де його підготують до регулярного рейсу. 23 лютого літак відправиться з Києва до Хургади".