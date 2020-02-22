Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу "Аляска". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр командування ССО.

Повідомляється, що командувач Сил спеціальних операцій Збройних США в Європі генерал Сміт передав наметове містечко. Українське командування ССО висловило подяку американським колегам.

"Сучасний та комфортний наметовий комплекс типу "Аляска" значно підвищить спроможності навчально-тренувального центру ССО з розміщення особового складу під час заходів колективної підготовки", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі Міноборони досягло домовленості з Великою Британією про допомогу Військово-морським силам України.

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