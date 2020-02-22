Австралійський хлопчик Квейден Бейлс, який хворіє дварфізмом, хотів себе вбити, але люди в соцмережах, актори і спортсмени підтримали його

Як передає Цензор.НЕТ, австралійка Яррака Бейлс (Yarraka Bayles) опублікувала у своєму фейсбуці ролик, на якому її дев'ятирічний син Квейден плаче через цькування в школі і просить "дати йому ножа", щоб він зміг вчинити самогубство. Мати підкреслила, що у сина вже була спроба суїциду: "Ось що робить булінг. Ми втомилися боротися з цим кожен чортів день нашого життя. Можете, будь ласка, виховувати своїх дітей?"

Люди з дварфізмом мають нетиповий зріст і пропорції тіла. Їхній зріст становить від 81 до 142 сантиметрів. Дварфізм не є наслідком одного захворювання. Він може бути пов'язаний із сотнями різних діагнозів.

Відео набрало в соцмережі 16 мільйонів переглядів. Багато користувачів соцмережі співчували дитині і залишали схвальні коментарі.

Ролик із Квейденом поширився настільки, що про ситуацію дізналися знаменитості. Комік із дварфізмом Бред Вільямс організував збір коштів на GoFundMe для Квейда, щоб той зміг відправитися в Діснейленд. "Давайте покажемо Квейдену й іншим, що вони гідні гарного в цьому світі", - йдеться на сторінці з пожертвами.

Загалом за два дні Вільямс зібрав 200 тисяч доларів пожертвувань, хоча спочатку хотів зібрати 10 тисяч доларів. Він планує оплатити сім'ї Бейлс переліт до Каліфорнії, житло і квитки в Діснейленд. Авіаквитки вже надали безкоштовно. Гроші, що залишилися, комік пожертвує організаціям, які займаються профілактикою булінгу.

Користувачка твітера @LokelaniHiga попросила звернути увагу на ситуацію Х'ю Джекмана і Кріса Хемсворта. Вона написала саме цим акторам, бо вони обидва з Австралії і виконували ролі супергероїв: Джекман - Росомахи, а Хемсворт - Тора.

Х'ю Джекман відреагував на ролик і записав відповідь у своєму твіттері.

Актор підкреслив, що булінг - це не нормальне явище, і попросив усіх добріше ставитися один до одного.

Квейдена також підтримала Національна австралійська ліга регбі і запропонувала хлопчикові вивести команду на наступний матч проти "всіх зірок" Нової Зеландії.

Австралійський боксер і колишній чемпіон світу за версією IBF Біллі Діб запропонував Квейдену тренування з боксу.

Тайський підприємець і голова сінгапурської організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв, ONE Championship Чатрі Сітіодтонг запросив Квейдена в Сінгапур навчатися бойовим мистецтвам.

Американська баскетбольна команда "Х'юстон Рокетс" теж підтримала хлопчика і запросила на свою гру.

Яррака Бейлс розповіла Seven News, що не очікувала такої підтримки: "Дуже дякую величезній кількості людей з усього світу за таку любов. Квейден відчуває вашу підтримку, зараз йому потрібно добре відпочити". Бейлс підкреслила, що зустрічатиметься з "людьми у владі" щодо булінгу.