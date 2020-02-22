"Нехай біснуються", - Гриценко про вирок московського суду, який заочно засудив його на 6 років

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав сам Гриценко.

Він зазначив: "Московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок: шість років перебування в колонії, а після того позбавлення на три роки права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, напевно, в російських.

Як я до цього ставлюся? У моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, зокрема дітей; це отруєння/вбивство російським "новачком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей дотепер не покарано. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді", не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай біснуються".

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